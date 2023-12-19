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診所孩童為教宗慶祝生辰
天主教教宗方濟各周日迎來87歲生日，來自梵蒂岡營運的兒科診所孩童為他慶祝，幫他吹熄白色蛋糕上的蠟燭，為他唱歌並獻上一束向日葵。教宗在梵蒂岡聖伯多祿廣場傳統聖誕季節活動上，發表每周例行演說。教宗為數十名孩童舉起的嬰兒耶穌小雕像祝福。（綜合報道）
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