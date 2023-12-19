昆省洪災 機場水浸停擺

創紀錄強降雨 疏散數千人 受熱帶氣旋賈斯珀（Jasper）影響，澳洲昆士蘭省北部遭遇創紀錄強降雨，引發大面積洪水，數千人需要疏散，其中開恩茲災情嚴重，開恩茲機場國際與國內航班周日全數取消，經機場人員抽水與清理，昨日重新開放跑道。總理阿爾巴內塞表示，澳洲國防軍已進入待命狀態，準備進行救援工作。

昆省在周日下午宣布遭遇「嚴重天氣緊急情況」，開恩茲市的降雨量已經超過2,000毫米。有偏遠小鎮需要全體疏散，許多道路被封鎖，導致當局無法空中支援。在開恩茲以南約250公里的英厄姆鎮，人們在排水溝中發現了一條鱷魚，當局警告居民不要在洪水中游泳。

排水溝現鱷魚 昆省警察局長卡羅爾（Katarina Carroll）形容今次洪水「絕對是毀滅性的」，並指救援人員周日晚營救了大約300人，度過了一個極其具有挑戰性的夜晚。昆士蘭省長邁爾斯（Steven Miles）則稱，目前當務之急是將受困民眾轉移到安全地帶，又指這場天災是他記憶中最嚴重的一次，自己一直在當地與開恩茲當地人交談，對方也說從未見過這樣的事情。

料損失52億元 降雨預計將於今日開始減弱，但河流水位尚未達到峰值，並將在幾天內保持上升，多條河流預計將打破1977年特大洪水期間創下的紀錄。當局預計這場災難造成的損失將超過10億澳元（約52億港元）。澳洲近年頻繁遭受洪水來襲，包括2019年的湯斯維爾洪水危機，以及今年初西澳省金伯利發生被指是「百年一遇」的洪災。聯合國氣候變遷專門委員會指出，除非立即採取行動來阻止氣候變遷，否則未來仍會出現更嚴重的災害。本報綜合報道