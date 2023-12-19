美兩航母南北夾擊 圖打擊也門叛軍

【本報綜合報道】美國被指開始考慮軍事打擊也門叛軍青年運動的選項，外界關注美方相關軍事部署。綜合美國海軍近日發布的資料，目前在「南北兩翼」海域各部署一個航空母艦打擊群，涉及兩艘航空母艦、兩艘神盾巡洋艦、11艘神盾驅逐艦。

「南翼」海域是指紅海、曼德海峽、亞丁灣一帶，美國艾森豪威爾號航空母艦打擊群從波斯灣抵達亞丁灣，它由航空母艦艾森豪威爾號、神盾巡洋艦菲律賓海號、神盾驅逐艦格雷夫利號與斯特蒂姆號所組成；區內還有多次實施防空作戰、與青年運動無人機交手的神盾驅逐艦卡尼號與梅森號，以及曾經在其他國家執行反海盜任務的軍艦。

「北翼」海域是指地中海，美國福特號航空母艦打擊群繼續延長部署行動，它由航空母艦福特號，神盾巡洋艦諾曼第號，神盾驅逐艦麥克福爾號、托馬斯‧哈德納號、巴爾克利號、阿利‧伯克號組成，另一神盾驅逐艦拉梅奇號已經結束任務回國。

與此同時，上周一、上周四、周日各有一艘神盾驅逐艦穿越直布羅陀海峽，由大西洋駛入地中海，分別是拉布恩號、德爾伯特‧D‧布萊克號、沙利文兄弟號，其中拉布恩號隸屬於艾森豪威爾號航空母艦打擊群，但因有技術問題而押後部署至今。

美核潛艇搭載戰斧導彈出沒 此外，美國海軍巡航導彈核潛艇佛羅里達號上月初穿越埃及蘇彝士運河，由地中海駛入紅海；它搭載154枚戰斧陸攻巡航導彈，目前無法掌握該艦是否仍然在中東地區海域。神盾艦亦配備戰斧陸攻巡航導彈，航空母艦可以出動戰機轟炸地面目標。