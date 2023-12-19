以倡黎巴嫩真主黨 向北撤息干戈

【本報綜合報道】以色列防長加蘭特周日視察北部接壤黎巴嫩邊境時表明，希望以黎邊境能夠恢復和平，以方將透過協議或武力行動達成。英國傳媒周一報道，以軍希望黎巴嫩南部的真主黨部隊撤至利塔尼河以北，總參謀長哈列維已批准相關軍事計劃及訂立戰備時間表。

制訂戰備時間表 以巴戰事開打後，以軍與黎巴嫩真主黨的邊境衝突持續，以黎邊境約8.6萬名以色列人撤離。加蘭特本月曾要求真主黨部隊北撤至利塔尼河，若未能以和平手段達成，以軍就會出手，他周日重申此立場。報道指，以色列政客和軍事戰略家都認為在加薩地帶戰事結束後，不能接受只與黎巴嫩真主黨停火，一名以軍高層估計許多平民在戰後仍無法返回以黎邊境，因為真主黨實力比巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯強，擔心真主黨會對以色列北部發動類似哈馬斯10月7日的突襲。

是否派地面部隊入侵黎巴嫩南部需由以色列總理內塔尼亞胡及戰時內閣決定，有指內塔尼亞胡是內閣中最憂慮開啟新戰線的人，加蘭特則是最贊成打擊真主黨。以軍發言人康里庫斯（Jonathan Conricus）指國防軍已準備就緒，總參謀長已批准相關計劃及戰備時間表。

利塔尼河是黎巴嫩主要河流之一，位於以黎邊境以北約30公里，發源於貝卡谷地，向南流至戈蘭高地附近，全長140公里。以色列2006年入侵黎巴嫩南部時，地面部隊一度抵達利塔尼河。根據當年的聯合國第1701號決議，以色列同意從黎巴嫩南部撤軍，而真主黨不得在利塔尼河以南駐紮。