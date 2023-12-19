長約4公里 可行汽車 以軍發現 哈馬斯超大型隧道

以色列國防軍周日表示，在巴勒斯坦加薩地帶北部地區發現回教激進組織哈馬斯建設的異常大型隧道，深入地下約50米綿延超過4公里，由哈馬斯領袖辛瓦爾得力助手兼弟弟穆罕默德‧辛瓦爾（Muhammad Sinwar）親自主導。這是以軍至今在加薩發現最大及最長的地道，顯示哈馬斯地道網規模比以軍攻入加薩後評估的更大，以方將調查為何情報機關在地面進攻加薩前無法發現此地道。

以色列國防軍表示，這條隧道是哈馬斯地道網絡的一部分，直接連通加薩北部最北端、哈馬斯根據地賈巴利亞及加薩北部最南端。其中一個地道豎井距離埃雷茲邊境口岸不到400米，足以讓哈馬斯分子前往加薩城。地道有許多分支，地面經過平整壓實，牆壁用混礙土加固，入口的金屬牆壁厚1.5厘米，配置路軌、電力、排水系統、通訊網絡及防爆門。地道網絡耗資數百萬美元、歷時數年建成，隧道的寬度足以讓小型車輛行駛，隧道內亦儲存大批武器，認為隧道的唯一目的是襲擊以色列。

由辛瓦爾之弟主導興建 以軍公開其中一段取得的片段可見，穆罕默德‧辛瓦爾曾經坐車在地道內移動。片段從一輛汽車的後座拍攝，汽車在地道行駛，穆罕默德‧辛瓦爾坐在副駕座，向身旁的司機發指示。以軍指，穆罕默德‧辛瓦爾在以哈開戰後已沒有匿藏在此地道。

以軍從各種情報來源確定這條隧道與穆罕默德‧辛瓦爾有關，包括來自以軍後來控制的哈馬斯閉路電視，片段可見哈馬斯人員建造地道的情況。有指辛瓦爾雖然是哈馬斯領袖，但若沒有弟弟協助，辛瓦爾其實很難控制哈馬斯。埃雷茲口岸由以色列國防部管理，是以色列和加薩之間的主要人行通道，也是持有以色列工作許可的巴人前往以色列工作的重要過境點。自以哈10月開戰以來，埃雷茲口岸一直關閉。

誤殺人質 以軍反省 另一方面，以色列國防軍士兵上周五在加薩錯誤擊斃3名以色列人質，國防軍總參謀長哈列維周日到加薩視察時表示，這是非常艱難和痛苦的事件，但其實很容易避免。他重申以軍定下3個目標，分別是消滅哈馬斯、恢復加薩廣泛地區的安全、拯救人質，被殺人質走出來時有考慮到接近以軍的風險，人質有採取措施減少風險，包括脫去上衣證明自己無炸彈、舉着綁白布的棍來識別自己、說希伯來語並求救。

哈列維提醒部隊若未來再遇到類似情況，見到他們舉高雙手又無穿上衣，思考兩秒，「如果這是舉白旗的加薩人出來投降，要射擊他們嗎？當然不要」。他又指，這不只是國防軍，就算是敵人棄械和舉手投降，都要同等對待他們，不向他們開槍。以軍也公布照片，可見士兵在人質被殺的建築物內，發現用英文和希伯來文寫下的求救字句。本報綜合報道