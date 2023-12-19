美俄4架轟炸機歐洲角力

【本報綜合報道】美俄兩國近日先後向歐洲地區派遣轟炸機，美國兩架隱形戰略轟炸機從本土飛抵北海上空，與英國隱形戰機聯合演習，其中一架事後降落英國。俄羅斯兩架長程戰略轟炸機由戰機護送下巡航波羅的海，有民航機飛行員目擊過程。

英隱形戰機夥美B2演習 美國歐洲司令部表示，美國空軍B2隱形戰略轟炸機上周三執行轟炸機特遣隊任務，從駐地密蘇里州懷特曼空軍基地飛往北海一個訓練場，會合英國F35B隱形戰機演習。

美國歐洲司令部強調這次任務一早安排及屬於例行性質，旨在展示美方能夠透過運用常規轟炸機，實現力量投射及全球抵達，靈活應對作戰環境持續演變的挑戰。

B2隱形戰略轟炸機可以投射核武及常規彈藥，當達成演習所有任務目標後，其中一架當天飛返懷特曼空軍基地，另一架降落英國英格蘭費爾福德空軍基地。美國駐歐洲非洲空軍司令赫克（James Hecker）形容，戰略轟炸機任務用於阻嚇衝突，展示美國迅速作出反應的能力，以及強化對英國及北約的承諾，演習亦強化美方力量。

另一方面，俄羅斯國防部上周六表示，圖22M3長程戰略轟炸機在蘇30SM戰機護航下，完成在波羅的海國際海域上空歷時約5小時的巡航任務。

一名駕駛空中巴士A320型客機的飛行員表示，當天空中管制人員限制在芬蘭灣空域的巡航高度，並被要求觀察窗外情況，結果發現4架軍機，但只有兩架在客機的空中防撞系統顯示出來。