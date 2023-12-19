南韓將改組內閣 外交國安高官換人

【本報綜合報道】南韓傳媒周日報道，總統尹錫悅即將改組內閣和總統的外交國家安全班底，預計改組範圍涵蓋外交部長、總統室國家安保室長、國家情報院長等職位。總統府消息人士證實相關消息，但未能夠確定改組的具體事件。當地有輿論指出，尹錫悅這次更替旨在追究外交部長朴振，申辦2030年世界博覽會失敗的責任。

報道指，外交部第一次官張虎鎮和前駐聯合國大使趙兌烈是新外交部長和安保室長的有力人選。張虎鎮是駐俄羅斯大使，歷任外交部朝核外交企劃團副團長、北美局長等要職，在對美、朝核、對俄業務方面具備專業能力。趙兌烈歷任駐西班牙大使、常駐聯合國代表等職位。另有指現任安保室長趙太庸可能成為新國家情報院長。

另有媒體報道，世宗研究所理事長李容濬可能接替趙太庸成為安保室長，趙太庸更適合擔任外交部長。朴振近日向身邊人士暗示下月卸任，打算成為地區候選人參加議會選舉。值得留意的是，尹錫悅曾經在朴振陪同下出訪荷蘭，兩人關係未反目。

王毅接見朝外務省副相 另一方面，中國外交部長王毅昨日在北京會見北韓外務省副相朴明浩。中朝兩國明年迎來建交75周年，兩人希望以此為契機推動中朝友好合作關係。王毅表示，中方始終從戰略高度和長遠角度看待中朝關係，願與朝方加強溝通協調，深化各領域交流合作。朴明浩表示，持續深化發展朝中關係，是北韓黨和政府堅定不移的立場。