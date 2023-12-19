美或派700人 支援澳洲潛艇部隊

【本報綜合報道】澳洲在美國及英國支援下，逐步建立操作攻擊核潛艇的能力。澳洲潛艇局估計將有超過700美方人員在西澳省生活及工作，支援西部潛艇輪換部隊。為了處置攻擊核潛艇的放射性廢物，當局開始制訂「低水平放射性廢物管理」。

澳洲傳媒昨日報道，根據《澳英美三方安全夥伴關係》協議，澳洲西澳省斯特靈海軍基地最早2027年起建立西部潛艇輪換部隊，屆時美國維珍尼亞級攻擊核潛艇與英國機敏級攻擊核潛艇以輪換方式部署上址，以便在印太地區海域執行任務。澳洲潛艇局在文件中預測，西部潛艇輪換部隊最終將形成約500名至700名澳洲維修及支援人員。

美英兩國亦派出人員支援西部潛艇輪換部隊，英方赴澳人員規模較小，絕大部分逗留短時間，不會帶同家屬前來；惟美方赴澳人員規模較大，部分更帶同家庭成員。

制訂低放射性廢物管理 澳洲未來將從美國引進攻擊核潛艇，最終目標是自行研製攻擊核潛艇，如何處置退役核反應堆成為重要問題。報道預期，澳洲將在很多年後，才需要決定棄置核反應堆的地方，現時需要優先處理攻擊核潛艇產生的「低水平」放射性廢物。澳洲潛艇局在文件中確認，所有「低水平至中水平」放射性廢物將會安全地儲存在國內國防設施。