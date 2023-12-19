美第7艦隊12作戰艦 同時泊橫須賀基地

【本報綜合報道】朝鮮半島、海峽兩岸、南海等地的西太平洋地區局勢持續緊張，日本有網民上周六發布照片，顯示在神奈川縣橫須賀基地，停靠全數12艘駐紮上址的美國海軍作戰艦艇（圖），分別是一艘航空母艦、兩艘神盾巡洋艦、9艘神盾驅逐艦。

料官兵放聖誕假 被指是罕有「同框」現身的美國海軍作戰艦艇，分別是航空母艦列根號，神盾巡洋艦安堤坦號與斯莫爾斯號，以及神盾驅逐艦米利厄斯號、拉爾夫‧約翰遜號、希金斯號、霍華德號、本福德號、杜威號、約翰‧芬恩號、佩拉爾塔號、肖普號。

對於它們全數停靠基地未有出海巡航，有日本傳媒記者認為可能是艦上官兵放聖誕假。

上述軍艦均隸屬於美國海軍規模最大的前沿部署艦隊第7艦隊，根據該艦隊官方網站資料，它宣稱任何時候都控制10艘至14艘神盾巡洋艦及神盾驅逐艦，調動的軍艦有11艘駐守橫須賀基地，另有25艘來自夏威夷州或加州聖迭戈。這些神盾艦搭載彈道導彈攔截器、戰斧陸攻巡航導彈、防空導彈，屬於在第一線作戰的水面戰鬥艦。

第7艦隊行動區東起國際換日線、西抵印度與巴基斯坦邊界，北起俄羅斯千島群島、南抵南極大陸。惟橫須賀基地全部作戰艦艇留守駐地，並不代表美國海軍沒有作戰艦艇在西太平洋地區巡航，目前有從美國西岸啟航、現時訪問新加坡的卡爾文森號航空母艦打擊群，以及正在菲律賓海活動、來自夏威夷州的神盾驅逐艦霍珀號。