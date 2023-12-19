美韓核戰略挑釁 洲際導彈平壤試轟

10小時內兩度武力示威 美國與南韓日前商討聯合核戰略後，北韓周日深夜及昨日早上兩度發射彈道導彈，其中一枚屬於打擊美國本土的洲際級別。美韓兩國與日本實時共享的導彈預警情報系統仍然處於最終驗證階段，朝方接連試射疑似對此作出反制。

韓媒料屬火星18型洲際導彈 北韓周日晚上10時半向朝鮮半島東部海域發射一枚短程彈道導彈後，一枚洲際彈道導彈約10小時後，即翌日早上8時24分從平壤近郊射往上述海域，飛行約1,000公里後墜落日本北海道奧尻島西北方約250公里、日本專屬經濟區範圍外海域，其飛行高度最高約6,000公里。

日本防衞省及南韓聯合參謀本部沒有提及導彈型號，南韓傳媒指根據導彈飛行的時間、高度、距離，北韓可能再次試射採用固體燃料的火星18型洲際彈道導彈。

這是北韓今年第5次發射洲際彈道導彈，對上一次是7月12日。南韓聯合參謀本部表示，北韓發射洲際彈道導彈是挑釁，嚴重威脅朝鮮半島及國際社會的和平及穩定，違反聯合國安理會決議；南韓軍方將基於與美國的聯防態勢密切關注朝方活動，聲言「維持隨時能夠以壓倒性優勢予以反制的能力及態勢」。南韓總統室召開國家安全保障會議探討應對方案，總統尹錫悅要求軍方迅速反制針對國民及國土的挑釁。

美測量船偵察機早監視半島 南韓國家安保室第一次長金泰孝上周四提出，北韓有可能本月內發射洲際彈道導彈；根據同日的實時船舶動態數據，美國海軍導彈測量船霍華德‧洛倫岑號穿越對馬海峽，航向東方前往朝鮮半島東部海域，疑似為監測北韓導彈發射活動做好準備。與此同時，美國空軍一架收集彈道目標光學及電子數據的RC135S偵察機，在北韓昨日發射導彈前數小時，從日本沖繩縣嘉手納空軍基地飛抵朝鮮半島東部海域上空。

美日韓實時預警系統未啟動 美韓核諮商小組會議上周五在美國華盛頓舉行，美方重申對韓方提供核武在內的延伸威懾承諾牢不可破，北韓發起核攻擊只會終結金正恩政權。雙方決定明年中前完成制訂核戰略策劃及運用指南，爭取明年6月完成構建延伸威懾體系，並在明年8月聯合軍事演習實施核作戰演練，應對北韓核導威脅。南韓聯合參謀本部昨日表示，與美日兩國緊密共享北韓導彈預警情報，但尚未啟動三國實時共享預警情報系統。

另一方面，北韓周日深夜發射的短程彈道導彈，飛行約570公里後墜落大海。日本傳媒昨日報道，由於美國海軍攻擊核潛艇密蘇里號周日較早時駛入南韓釜山港，上址與平壤的距離，大致相當於該枚導彈的飛行距離，朝方疑似作出針對性的反制。本報綜合報道

美韓兩軍特種部隊近日在南韓舉行聯合演習。 北韓12月18日導彈發射活動示意圖 北韓12月18日導彈發射參數