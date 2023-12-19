京常住人口六連降 高齡化加劇

【本報綜合報道】北京市委黨校北京人口與社會發展研究中心和社會科學文獻出版社，上周六共同發布《北京人口藍皮書‧北京人口發展研究報告（2023）》，顯示去年該市常住人口為2,184.3萬人，自2017年以來「六連降」。藍皮書亦指出，北京市人口高齡化程度加深，但勞動年齡人口比重仍高於全國。

北京市去年戶籍人口為1,427.7萬人，與過去5年一樣保持升勢，但常住人口規模穩步下降，去年常住人口出生率續跌，常住人口自然增長率與全國同步出現負值。專家指出，北京市常住人口規模六連降有主動和被動因素，一方面因北京市的逆城市化分流，另一方面存在人口高齡化問題，人口出生率總體下滑，城市成本升高，導致年輕人回歸小城市生活。去年北京市60歲及以上常住老年人口為465.1萬人，佔21.3%，比全國高1.5個百分點。15至64歲勞動年齡人口規模從2015年開始出現降勢，去年跌至1,590.2萬人。

第3產業工作者比重升 藍皮書亦顯示，自2010年北京市第一、第二產業的就業人口比重連年下降，服務業或商業等第3產業的就業人口比重則基本呈現升勢。藍皮書指出，北京市仍處於經濟動能轉換升級的「人口機會窗口期」，且短期內不會關閉；建議未來將更多關注點放在人口結構均衡、改革紅利和人才紅利釋放上，同時用好京津冀協同發展戰略機遇，在打造一體化高質量發展示範區中增強北京人口發展活力。