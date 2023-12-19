情侶檔犯案奪7命 美魔女終執行死刑

前男友已槍決 受害者家屬：等了好久 內地「美魔女」殺人犯勞榮枝與前男友法子英因犯綁架、搶劫、殺人案，造成7人死亡，法子英已被槍決，最高人民法院近日亦核准勞榮枝死刑。江西省南昌市中級人民法院昨日上午遵照最高人民法院下達的執行死刑命令，對勞榮枝執行死刑，市人民檢察院派員臨場監督。有受害人家屬直言「等了好久，大快人心」。

最高人民法院覆核確認，勞榮枝與法子英共謀搶劫等，由女方在娛樂場所從事陪侍服務，物色作案對象，與男方共同實施暴力，劫取他人財物或綁架他人勒索財物。二人在南昌市、浙江省溫州市、江蘇省常州市、安徽省合肥市共同實施4宗搶劫、故意殺人、綁架案，期間曾殺人分屍，為滅口殺害婦孺，甚至割下死者頭顱威脅其他受害人。

綁架搶劫分屍割頭顱 二人故意殺死5人，搶劫致一人死亡，入戶搶劫價值約3萬元（人民幣‧下同，約3.3萬港元）財物，綁架並殺害一名肉參，勒索約7萬元（約7.7萬港元）財物，犯罪情節惡劣，手段殘忍，主觀惡性極深，人身危險性和社會危害性極大，後果和罪行極其嚴重。

最高人民法院認為，勞榮枝夥同法子英故意非法剝奪他人生命，其行為已構成故意殺人罪；以非法佔有為目的採用暴力、威脅手段劫取他人財物，構成搶劫罪；以勒索財物為目的綁架他人，構成綁架罪。在共同犯罪中二人精心預謀，分工明確，勞榮枝始終積極主動，起到至為重要的作用。最高人民法院核准江西省高級人民法院維持第一審對勞榮枝以故意殺人、搶劫、綁架罪判處死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。南昌市中級人民法院在行刑前，安排她與近親屬見面。

49歲的勞榮枝於1974年出生，江西省九江市人，本來是一名小學語文老師。她在1993年認識混黑道的法子英，兩人於1996年至1999年間先後於多地作案。法子英於1999年在合肥被拘捕；勞榮枝於2019年12月在福建廈門落網。曾就死刑覆核向最高法院提出申訴的勞榮枝，早前在看守所對辯護律師表達自己未了的心願，是從未結過婚；家人方面，她希望各人都照顧好身體，哥哥姊姊的孩子能好好學習。她又對所有受害者家屬道歉，指自己當時完全被法子英操控沒有辨別能力，直到逃離後才恢復正常。本報綜合報道