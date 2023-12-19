整頓機關編制 倡裁5％人員

【本報綜合報道】內地今年3月發布《黨和國家機構改革方案》，要求中央和國家機關各部門人員編制統一按照5%的比例精減，其中中央層面的改革力爭在今年年底前完成。據日前中央機關刊物發表的文章內容顯示，今年7月已完成上述改革任務。

上周六出版的《求是》雜誌發表題為《在二十屆中央機構編制委員會第一次會議上的講話》的文章，是公開報道中首次披露該委員會已於7月3日召開過第一次會議。內容指出，精減中央和國家機關各部門人員編制的任務已完成，又要求這次機構改革精減下來的編制要統籌用好，加強重點領域、重要工作，最大化發揮使用效益，並把精減下來的事業編制用到民生急需上。

機構改革迄今9次 改革開放以來，國務院機構改革已經進行了9次，此前分別是在1982年、1988年、1993年、1998年、2003年、2008年、2013年、2018年。上述多次改革都涉及人員編制變化，其中精減人員力度最大是1998年。當時機構改革方案提出的目標是精減50%，實際國務院系統的行政編制由原來的3.23萬人減至1.67萬人，精減了47.5%。本輪機構改革是相隔25年，再次對精減人員編制提出明確的目標要求。