補習後失蹤尋回 10歲仔稱壓力大

【本報綜合報道】河北省石家莊市一名10歲男童上周六上完補習班後沒有回家，200多名小區居民和救援隊隊員冒着嚴寒，在失蹤地點附近徹夜尋找。周日早上，救援人員在男童失蹤地點附近一個小區找回他，據報他不想回家的原因是學習壓力大。

救援員冒嚴寒徹夜尋找 石家莊一支應急救援隊發布尋人啟事指，該名楊姓男童上周六下午約4時30分於長安區北正路從畫室下課後未回家，他曾在北正路某小區玩耍。周日早上7時許，救援人員和家屬一起在距離失蹤地點約數百米遠的小區找到男童，他在室外待了一整晚。有知情者稱，石家莊當晚氣溫只得攝氏零下十多度，非常寒冷。男童被發現時抱着腿，坐在一戶人家的露台下面。他當時頭腦清醒，說話正常。他之後被送往醫院檢查，已無大礙。

救援人員經詢問得知，男童目前就讀小學4年級，家長對他的學習要求很高，除每天做大量作業，又替他報了很多補習班，令他覺得很累，沒有時間玩耍，也沒有朋友。男童表示想跟家長說，但家長不聽，所以他就跑了。

楊男