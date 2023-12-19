部門抽查多款食品 揭「學歷造假」

【本報綜合報道】為了審視部分宣稱由某農科院研製或某大學開發食品是真實存在，上海市消費者權益保護委員會早前調查多款產品，最終揭發部分食物不是學校參與生產，宣傳並不屬實。內地官媒周日報道，法律專家建議消費者遇到「學歷造假」零食時，可保留收據，再向商家或平台索賠，或向市場監督管理部門投訴，甚至向人民法院提起訴訟。