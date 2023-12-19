部門抽查多款食品 揭「學歷造假」
【本報綜合報道】為了審視部分宣稱由某農科院研製或某大學開發食品是真實存在，上海市消費者權益保護委員會早前調查多款產品，最終揭發部分食物不是學校參與生產，宣傳並不屬實。內地官媒周日報道，法律專家建議消費者遇到「學歷造假」零食時，可保留收據，再向商家或平台索賠，或向市場監督管理部門投訴，甚至向人民法院提起訴訟。
專家倡保留收據索賠
由今年起，上海市消費者權益保護委員會隨機抽查多款網上銷售、宣稱由「農科院、農業大學」等機構參與研發食品，並開展調查核實，結果發現部分產品與上述機構無關。
例如，一款名為「山西省農科院燕麥片」食品宣稱是由山西省農業科學院農產品加工研究所研發，獲山西太原市營養師協會推薦。經查問，山西省農業科學院卻稱該款燕麥片宣傳內容並不屬實，院方從未推薦過該款產品。
內地法律專家表示，《廣告法》及《電子商務法》均要求經營者不得欺騙或誤導消費者，不得進行虛假或引人誤解商業宣傳，市場監督管理部門、消費者權益保護組織及電商平台應履行相應監督管理職責和保護消費者權益職責。
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