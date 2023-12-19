湧山賞霧淞 千人晚上滯留5句鐘

【本報綜合報道】湖南省衡陽市南嶽區衡山景區上周六有遊客上山觀賞霧淞，卻因遊客太多導致人車爭路，無法落山，最終上千名遊客晚上滯留景區長達5小時。景區工作人員周日表示，未來將限制門票預約時間點，以杜絕類似問題。

天黑寒冷 斥景區人員失職

近日天氣持續寒冷，不少遊客湧往南嶽衡山觀賞霧淞。當地文旅部門發公告稱，受冰凍雨雪天氣影響，南嶽衡山中心景區預約人數已接近景區單日最大承載量，為確保遊覽秩序和遊客安全，上周六上午11時起暫停預約當日門票，下午2時起暫停入園。景區客服中心工作人員表示，網上售票雖已停止，但現場仍可購票。遊客張女士稱，當日在半山亭車輛往返點有上千人排隊等車，她從下午3時許開始排隊，等到晚上約7時仍沒車，只好於晚上8時退票下山。她表示入夜天黑且寒冷，長者小孩都受不了，直斥景區太不負責任。