台氣溫斷崖式急降 疑致數十人命喪

寒潮連日襲內地，中央氣象台昨晨繼續發布低溫黃色預警，未來5天大部地區氣溫持續偏低。昨日至周四有新一股較強冷空氣自北向南影響中東部地區，內蒙古、西北、華北、黃淮、江淮、江南、華南等地部分地區氣溫下降攝氏4至8度，山西、遼寧、吉林等地局部地區降溫攝氏10度以上。

神州續發布低溫黃警 中央氣象台預計，昨日至周四新疆、西北地區、內蒙古、華北、東北、黃淮、江淮、江漢、江南、貴州等地部分地區日最低氣溫較歷史同期偏低攝氏5度以上，最低氣溫攝氏0度線將位於貴州南部至江南北部一帶，南方大部分地區昨日至今日有雨雪天氣。

工業和信息化部周日消息指，針對部分地區強降雪、凍雨、寒潮等天氣情況，該部門組織通訊行業加強值班值守和監測研判，細化防範措施，完善應急預案，強化搶通保暢準備。截至周日早上8時，全國通訊行業出動保障人員7.6萬人次、應急車輛3.4萬輛次、發電油機4.5萬台次，並投放1,136部衞星電話，發送1.9億條預警短訊。全國通訊網絡整體運行平穩，累計3,053座基站退服，已修復2,933座，未發生鄉鎮級通訊全阻。

台灣則經歷氣溫「斷崖式」急降，台北從上周五攝氏29度高溫，迅速降至周日清晨的攝氏11度。

台玉山北峰植物結霜 劇烈溫差導致全台疑似心血管疾病猝死頻傳，統計顯示上周六至周日全台消防局接獲內科心肺功能停止個案至少有81人。強烈大陸冷氣團影響過後，位於南投縣的玉山北峰昨清晨有植物結霜。

根據各地消防局統計，上周末兩日全台數十人疑因天冷猝死，其中以台南17人最多，台北也有14人，年紀最大90多歲，最年輕只有30多歲，他們的死因與氣溫急跌是否存在直接關係有待確定。中央氣象署表示，雖然昨日白天回溫，但今日起下一波強烈大陸冷氣團南下，且持續到周六，預計周四至五最冷，中部以北低溫下攝氏11度，局部空曠地區再低攝氏1至2度。

中央氣象署另分享多張玉山北峰美照，顯示昨日天空放晴，但山上結滿了霜，有登山客造訪玉山北峰氣象站。玉山北峰昨日上午為攝氏4度，體感溫度則為攝氏1度，當日入夜後逐漸降至攝氏2度到0度。該氣象站周日晚有小飛機風標結冰，由其外觀判斷，當地曾有「凍雨」現象。本報綜合報道