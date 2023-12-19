台稱再有大陸氣球越過中線

【本報綜合報道】台灣國防部昨日上午公布，過去一天再次偵獲大陸空飄氣球擾台，共計兩個，並在北方逾越台灣海峽中線。對於美國上周六稱已批准向台出售約3億美元（約23.4億港元）的指揮、控制、通訊、電腦全生命周期支持以及相關設備，大陸外交部昨日表示，將對參與對台售武的有關企業採取反制措施。

北京不滿美再向台售武 根據台方公布解放軍在台海周邊相關動態，周日上午9時3分及下午2時43分分別偵獲大陸空飄氣球，逾越海峽中線，位於基隆西北方約110浬，高度約在2萬7千呎以下。兩個氣球持續向東面飄行，分別於上午9時36分和下午4時35分消失。此外，台方在周日上午6時及昨日上午6時，共偵獲解放軍軍機6架次、軍艦2艘次持續在台海周邊活動。其中1架次運8反潛機逾越海峽中線延伸線，進入台西南空域。

大陸外交部發言人汪文斌昨日批評，美方公然違反一個中國原則和中美三個聯合公報，再宣布向台售武，嚴重損害中國主權和安全利益以及危害台海和平穩定。陸方對此強烈不滿，堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。他敦促美方把堅持一個中國政策、不支持「台獨」等承諾落到實處，停止武裝台灣的危險趨勢，陸方將採取堅決有力措施捍衞國家主權和領土完整。

汪文斌