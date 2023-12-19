大陸被指藉抖音 恐嚇台年輕選民

【本報綜合報道】台灣總統和立委選舉將至，台媒昨日引述官員指，各黨候選人大勢底定，因青年族群選票具關鍵影響力，是大陸現階段發動對台認知戰的重點，影片分享程式抖音成主要影響他們的認知平台。官員稱，大陸持續恐嚇青年族群，操作兩岸關係不佳將被迫上戰場，也將延長兵役等與「以武謀獨」掛鈎，聲稱會犧牲學業和未來，意圖增加年輕人對執政黨政策的負面看法，進而影響選情。

台媒指有4方式 據報道，大陸干預選舉主要有4個面向，包括持續鼓動戰爭危機感，威嚇青年族群；醜化台灣兵役政策，增加青年學子對政策負面看法；廣邀青年赴陸交流，並持續推出吸納青年融合措施，擴大親陸效應；並透過抖音影響台青年議題認知的操作，加以擴大且多元。大陸官媒被指製作一系列專題報道，以各類民進黨負面新聞激化民怨，影響台灣年輕人投票意向；又將台灣特定媒體的節目剪輯成短片放在抖音、小紅書等平台散播，企圖形成輿論。

民進黨總統候選人賴清德全台競總主委姚立明昨日指摘，大陸干預選舉樣態多，政府已祭出檢舉獎金最高2,000萬新台幣（約500萬港元）；又指近來傳出大陸武統學者讚揚民進黨的影片，質疑是「釣魚」模式，背後恐有大陸高層默許，其陣營會防備包括不合理賭盤等干預選舉情況。國民黨立法院黨團周日則質疑，台北地檢署一口氣搜索約談該市41名曾赴陸旅遊的里長，引發基層恐慌，其實是執政黨「假大陸介選之名，行司法介選之實」。