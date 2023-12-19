京鐵追撞事故留謎團 當局促查隱患路段

北京地鐵日前在大雪天下發生追撞事故，導致數以百計乘客受傷，至今事故仍留有謎團，有專家不解前方列車緊急煞車，後車應不能進入該區間，事故具體原因有待相關部門詳細調查方能確定。應急管理部周日消息指，國家防災減災救災委員會當日向各地減災委員會和各有關部門發出通知，要求加強對地鐵、立交橋、下穿隧道、易結冰易發生事故等隱患路段的排查，有效防範事故發生。

智慧軌道風險預案有缺口 對於北京地鐵事故，內媒引述相關領域的技術專家指，問題或出在制動及車輛本身，也有人認為該事故應屬信號系統的調度與控制問題。另有專家提出，國際上一般出現特差天氣，地面車輛需要停止運行，因已超過設計時的能力與條件。中國城市規劃設計研究院城市交通研究分院院長趙一新認為，此次事故為北方非地下封閉營運軌道的城市敲響警鐘，智慧軌道包括數碼化監控對類似安全風險預案往往存在缺口，地鐵調度指揮中心應針對極端天氣採取相應的應急預案，可考慮加大列車間距等。

須完善雨雪災害應急體系 國務院副總理、國家防災減災救災委員會主任張國清上周六赴國家應急指揮總部，調度部署低溫寒潮、雨雪冰凍災害防範應對工作。應急管理部有關負責人表示，各地區、各有關部門和單位要進一步健全完善低溫雨雪冰凍災害應急指揮體系，把責任措施落實到災害防範應對全過程、各層級、各崗位，各級領導干部要主動靠前指揮、跟蹤督辦，及時應對處置突發險情災情，全力做好保安全、保暢通、保供電、保民生、保穩定等各項工作。

此外，要加密監測預報，動態評估低溫雨雪冰凍風險形勢，多渠道、高密度發布降雪、寒潮、道路結冰等預警訊息，加大對重點路段的巡邏管控力度，加強對地鐵、立交橋、下穿隧道、易結冰易發生事故等隱患路段的排查，有效防範事故發生；同時加強電網運行監控，抓好能源安全增產增供，及時調撥救災款物，嚴厲打擊哄抬價格、囤積居奇等擾亂市場秩序違法行為，同時做實做細冬春救助工作，確保安全溫暖過冬。本報綜合報道