北非無證男涉強姦 在法被捕

法國阿維尼翁地區一名無證北非男子涉嫌早前強姦少女及企圖強姦另一名女子，現已被捕。當地傳媒報道，疑犯今年30歲，是阿爾及利亞人，於10月底非法入境法國，直至上周二被下令驅逐出境，遂以另一身份在東北部斯特拉斯堡申請政治庇護。（綜合報道）