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法空管罷工 大量航班取消
法國部分空管人員今天發動罷工，抗議罷工權利改革法案，預期影響巴黎奧利機場、里爾、里昂、魯昂及布雷斯特等地機場。民航總署要求航空公司在巴黎奧利機場和西北部布雷斯特機場分別取消三成和五成航班，並警告即使採取預防措施，仍可能出現混亂及誤班，建議旅客延遲出發及自行向航空公司查詢航班情況。（綜合報道）
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