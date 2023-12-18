安倍派吞獻金5500萬 岸田內閣民心難挽

在野黨實力弱不合作 料難撼動自民黨 日本執政自民黨最大派系清和政策研究會（俗稱「安倍派」）早前爆出收受政治獻金回扣醜聞後，多名內閣成員請辭，黨內亦出現大地震。當地傳媒昨天引述消息報道，東京地方檢察廳特搜部發現安倍派高層沒有把回扣載入收支報告總金額或高達10億日圓（約5,500萬港元）。

自爆出安倍派成員收受回扣醜聞後，特搜部以涉嫌違反《政治資金規正法》為由展開調查。《產經新聞》報道，安倍派高層涉嫌由2018年至2020年間，要求支持者購買政治集資宴會門票時，統一匯款至指定銀行帳戶，需輸入事先獲分配特定號碼，藉此分辨捐款人到底支持哪一位議員。

當收集政治獻金後，安倍派高層之後會統計每名議員集資門票銷售金額，退還超出集資目標金錢，避開列入收支報告。部分安倍派議員甚至要求支持者直接匯錢入私人銀行帳戶，只上繳相應額度，類似侵吞多出款項，用來支付個人國會開支。

私人帳戶收政治集資 據報，部分議員未上繳金額分別超過100萬日圓（約5.5萬港元）。報道續指，特搜部目前正調查安倍派人士、涉事議員及其他政府團體會計職員，已擴大範圍至其他親安倍派政界人士，不排除加大範圍。

大洗牌仍創民望新低 縱使岸田文雄清洗安倍派閣員，力圖改善政府形象，《每日新聞》昨天公布民調顯示，岸田內閣支持度僅得16%，首次陷入20%以下「下台水域」之餘，同時刷新自民黨2012年12月重新執政以來新低紀錄。上述民調由前天至昨天舉行，一共訪問1,080名國民。

然而，有分析指由於在野政黨目前實力較弱，互相也不會合作，根本難以撼動自民黨，再加上自民黨黨內尚未出現要求岸田文雄下台激烈聲音，估計岸田內閣在短期時間內仍會維持下去。本報綜合報道