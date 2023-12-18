總統2010年死於俄空難 波蘭停調查

解散調查委員會

公民綱領黨重奪波蘭執政權後，副總理兼國防部長科西尼亞克－卡梅斯簽署政令，下令解散斯摩倫斯克空難調查委員會，委員會成員需要周一前清理相關文件、不動產和設備。科西尼亞克-卡梅斯表示，終止調查結束以波蘭國家為名義的謊言，不能夠再花費數億茲羅提用於並非解釋空難原因，但與政治有很大關係的活動上。萊赫‧卡欽斯基2010年4月10日參加卡廷事件70周年紀念活動時，乘坐的圖154專機在俄羅斯西部城市斯摩倫斯克附近墜毀，機上96人全數罹難。