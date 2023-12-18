總統2010年死於俄空難 波蘭停調查
【本報綜合報道】波蘭國防部上周五宣布，終止對時任總統萊赫‧卡欽斯基2010年在俄羅斯死於空難的調查。
解散調查委員會
公民綱領黨重奪波蘭執政權後，副總理兼國防部長科西尼亞克－卡梅斯簽署政令，下令解散斯摩倫斯克空難調查委員會，委員會成員需要周一前清理相關文件、不動產和設備。科西尼亞克-卡梅斯表示，終止調查結束以波蘭國家為名義的謊言，不能夠再花費數億茲羅提用於並非解釋空難原因，但與政治有很大關係的活動上。萊赫‧卡欽斯基2010年4月10日參加卡廷事件70周年紀念活動時，乘坐的圖154專機在俄羅斯西部城市斯摩倫斯克附近墜毀，機上96人全數罹難。
俄波兩國的調查人員最初認為，飛機在濃霧中嘗試降落，結果高度太低撞樹墜毀。當法律與公義黨2015年在波蘭執政後，時任波蘭國防部長馬切雷維奇2016年2月批准成立斯摩倫斯克空難調查委員會。委員會曾經聲稱，俄羅斯空中交通管制員指引飛機撞向樹林，並指有特工在機上放置炸彈，但有關指控缺乏證據。
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