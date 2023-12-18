美指巴人可管加薩 以總理唱反調

【本報綜合報道】美國白宮國家安全顧問沙利文上周五重申，巴勒斯坦加薩地帶在戰後可以由巴人管理。惟以色列總理內塔尼亞胡翌日唱反調，表明反對巴勒斯坦自治政府接管，同時對阻止巴勒斯坦建國和《奧斯陸協議》下的和平進程感到驕傲；哈馬斯發表聲明，表示除非以色列停止侵略，否則不會啟動任何交換人質的談判。

哈馬斯拒交戰中談換人質 內塔尼亞胡形容1993年簽署的《奧斯陸協議》是「致命錯誤」，以色列國防軍2005年撤出加薩地帶，造就當地出現「小巴勒斯坦國」的結果，反映容許巴勒斯坦主權之危險，他對阻止巴勒斯坦建國感到自豪。他明言不會允許加薩地帶的管治者由回教激進組織哈馬斯變為法塔赫，不會讓以色列重回《奧斯陸協議》的致命錯誤。

另一方面，以色列與哈馬斯戰鬥持續，以色列情報機構摩薩德局長巴尼亞與協調斡旋的卡塔爾首相兼外交大臣穆罕默德，上周六在歐洲商討新的臨時停火和交換人質協議。內塔尼亞胡同日發表電視講話，暗示重新與哈馬斯談判，但強調會繼續軍事行動，否則無法救回人質；又稱加薩地帶應該去軍事化，並由以色列作安全控制。

內塔尼亞胡