加薩3名遭誤殺人質 事發時正舉白旗

特拉維夫大規模集會促盡快解救餘下人質 以色列士兵上周五在巴勒斯坦加薩地帶的地面行動中，錯誤擊斃3名以色列人質；一名以色列國防軍官員表示，初步調查顯示人質當時舉着白旗。特拉維夫有民眾上周六舉行大規模集會，敦促政府趕緊採取行動，解救剩餘人質。

以色列國防軍官員表示，事發在加薩地帶北部地區一個戰鬥激烈區域，回教激進組織哈馬斯武裝分子在那裏身穿便裝，企圖隱藏身份。

以軍指士兵當時感威脅 事發時一名士兵在舒加艾耶（Shejaiya）發現人質，他們相距數十米，沒有穿上衣服並手持一根棍，棍上有一塊白布。惟士兵感到威脅而開槍，聲稱對方是恐怖分子，結果兩名人質立即被打死。

餘下一名人質中槍受傷後，撤退到附近一幢大樓，並用希伯來語求救。此時現場的營長立即下令停火，但該名人質再次遭到射擊並被打死。以色列國防軍發言人表示，這違反他們的交戰規則，但涉事者不會受處分，擊殺人質的士兵接受心理治療。

以色列國防軍官員補充，部隊上周三曾經在事發現場數百米外發現另一幢建築物，牆上的噴漆寫有英語國際求救信號「SOS」，以及用希伯來語寫上的「救命」字眼。惟當時士兵認為建築物藏有陷阱，最初未能夠把上述訊息聯繫到是有人質。以色列國防軍正在調查噴漆是否與誤殺事件有關，調查初步結論已經呈交給死者家屬。

另有以色列官員辯稱，舒加艾耶近日無平民出現，就算有穿平民衣服的人都是哈馬斯武裝分子或自殺式人彈，無考慮到會有人質在戰區走動；又稱軍方明白戰地情況令士兵作出擊殺行為，事後向部隊下達新指引，指出可能有人質被遺棄或成功逃脫，應該注意遇到人質的可能性，留意蛛絲馬迹，例如說希伯來語、舉高雙手的人。

日前有以兵在該區陣亡 舒加艾耶是哈馬斯的根據地之一，部署精銳力量和最強防禦工事。人質被殺區域附近上周三爆發激烈戰鬥，造成9名以色列士兵死亡，包括兩名高級指揮官。以軍相信基本上打亂哈馬斯舒加艾耶營的指揮控制，武裝分子在當地的行動不太有條理。死者身份亦曝光，其中一人是28歲哈伊姆，是重金屬樂隊鼓手，最後一次露面是10月7日上午在卡法阿扎家門前拍片，其後估計被武裝分子擄走。22歲死者塔拉爾卡於哈馬斯分子突襲尼爾阿姆時在孵化場工作，26歲死者沙姆利茲是電腦工程系學生，在卡法阿扎家中被擄走。本報綜合報道

特拉維夫有人質家屬及支持者互相安慰。（Getty Images圖片） 有示威者要求停火及內塔尼亞胡下台。（Getty Images圖片） 3名遭誤殺人質