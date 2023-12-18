奧巴馬憂以巴戰事影響拜登選情

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【本報綜合報道】以巴戰事如火如荼之際，美國總統拜登在國內亦面臨大選壓力，當地傳媒上周六指面對以巴和俄烏兩場戰爭，以及國會眾議院啟動彈劾調查下，民主黨內部對拜登能否在明年總統選舉連任的疑慮日深，包括其前任前總統奧巴馬。

掀自由派年輕人反對 拜登對以色列的支持引起自由派和許多年輕選民反對，部分拜登政府幕僚上周更採取不尋常行動，在白宮外抗議以巴戰事，反映戰鬥正在深深分裂拜登的陣營。拜登近日派遣高級官員到中東地區向以色列傳達強硬訊息，表明以軍有數周時間結束當前階段的戰事，包括不分皂白的轟炸。美國傳媒指出，若國會批准更多軍事援助烏克蘭和以色列資金的法案，可能改善拜登近期的選情。

報道指出，奧巴馬也憂慮拜登能否連任，知情人士指他知道明年大選將是一場勢均力敵的競選，民主黨非常有可能會輸，替代拜登的人選對民主來說相當危險。當地近日的民意調查顯示，拜登支持度落後主要對手前總統特朗普4個百分點，但拜登的競選團隊認為現在距離大選還有一年，認為這一點差距微不足道；又提到拜登經常被民主黨低估，至少他近年表現都超出預期，當選民把拜登與特朗普比較時，特別是在墮胎和干預2020年大選結果等問題上，拜登將佔優。