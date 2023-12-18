福特號航母第3度延長駐中東

【本報綜合報道】正當美國海軍艾森豪威爾號航空母艦打擊群改赴亞丁灣，疑似準備支援空襲也門叛軍青年運動之際，美國國防部長奧斯汀近日第3度下令福特號航空母艦打擊群，延長在東地中海的部署任務，意味艦上官兵無法趕及聖誕前回家。

美國傳媒上周五報道，巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯今年10月突襲以色列後，福特號航空母艦打擊群被下令延長駐守東地中海，奧斯汀翌月第二度延長部署任務。福特號與隨行軍艦今年5月從美國東岸基地啟航，至今已經部署227天，它們原本是接替喬治布殊號航空母艦打擊群巡航地中海，應對俄烏戰爭對歐洲安全形勢的影響。

原定可回國度聖誕 美國國防部官員透露，海軍原定計劃是安排福特號航空母艦打擊群回國，讓艦上官兵與家人團聚並慶祝聖誕，同時重組分散兩地部署的巴丹號兩棲戰備群，支援持續的海軍展現任務。巴丹號兩棲戰備群由兩棲攻擊艦巴丹號、船塢登陸艦卡特‧霍爾號、兩棲船塢運輸艦梅薩維德號組成，前兩艘目前在紅海，餘下一艘在東地中海。

以哈衝突打亂美國海軍的部署行動，巴丹號兩棲戰備群原定計劃是派往中東地區，特別是波斯灣及霍爾木茲海峽海域，作為對伊朗攻擊商船的阻嚇措施。隨着衝突擴大至紅海、曼德海峽、亞丁灣，艾森豪威爾號航空母艦打擊群離開波斯灣並前往上述海域，如今美國在伊朗「前門」海域沒有航空母艦或兩棲攻擊艦可以隨時候命。

奧斯汀