美駐伊敍部隊 2個月98次遇襲

【本報綜合報道】以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯爆發衝突兩個多月，駐守伊拉克及敍利亞的美國軍事部隊持續遭伊朗為首「抵抗軸心」勢力的攻擊。美國傳媒上周六報道，駐伊及駐敍美軍由10月17日至今累計錄得至少98宗襲擊，造成人員受傷，其中有5人獲得頒發紫心勳章，分別是3名陸軍士兵及兩名海軍陸戰隊隊員。

駐伊及駐敍美軍受襲事發地點包括美國駐巴格達大使館、巴格達外交支援中心、阿薩德空軍基地、埃爾比勒空軍基地、坦夫駐軍、幼發拉底任務支援站、綠村任務支援站，施襲者均隸屬於「抵抗軸心」勢力的民兵組織，他們大多使用彈道導彈、火箭、無人機、迫擊炮。美國至少六度採取自衞行動，空襲施襲來源地及相關設施。

美方66人受傷 美國傳媒上周五報道，這些襲擊造成66名美方人員受傷，主要是創傷性腦損傷；小部分傷兵事後獲得給予參戰負傷人員的紫心勳章，但軍方拒絕披露傷勢、受襲時派駐地等詳情。目前美國分別在伊拉克及敍利亞派駐2,500名士兵及900名士兵。

美國駐中東軍事部隊受襲地點分布圖