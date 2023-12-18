兩岸國際

美駐伊敍部隊 2個月98次遇襲

美國軍方在敍利亞派駐部隊執行任務。 美國軍方在敍利亞派駐部隊執行任務。
美國軍方在敍利亞派駐部隊執行任務。
【本報綜合報道】以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯爆發衝突兩個多月，駐守伊拉克及敍利亞的美國軍事部隊持續遭伊朗為首「抵抗軸心」勢力的攻擊。美國傳媒上周六報道，駐伊及駐敍美軍由10月17日至今累計錄得至少98宗襲擊，造成人員受傷，其中有5人獲得頒發紫心勳章，分別是3名陸軍士兵及兩名海軍陸戰隊隊員。
駐伊及駐敍美軍受襲事發地點包括美國駐巴格達大使館、巴格達外交支援中心、阿薩德空軍基地、埃爾比勒空軍基地、坦夫駐軍、幼發拉底任務支援站、綠村任務支援站，施襲者均隸屬於「抵抗軸心」勢力的民兵組織，他們大多使用彈道導彈、火箭、無人機、迫擊炮。美國至少六度採取自衞行動，空襲施襲來源地及相關設施。
美方66人受傷
美國傳媒上周五報道，這些襲擊造成66名美方人員受傷，主要是創傷性腦損傷；小部分傷兵事後獲得給予參戰負傷人員的紫心勳章，但軍方拒絕披露傷勢、受襲時派駐地等詳情。目前美國分別在伊拉克及敍利亞派駐2,500名士兵及900名士兵。
美國駐中東軍事部隊受襲地點分布圖美國駐中東軍事部隊受襲地點分布圖
美國駐中東軍事部隊受襲地點分布圖
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