紅海船艦接連被轟 美擬打擊也門叛軍

一直防伊朗感挑釁 料將變陣 以色列對巴勒斯坦加薩地帶發起軍事行動後，也門叛軍青年運動持續襲擊紅海、曼德海峽、亞丁灣的商船；美國拜登政府被指擔心挑釁伊朗，遲遲未有作出軍事回應。美國傳媒上周六報道，美方開始權衡軍事打擊青年運動的選項，阻止它令紅海淪為「火海」；一個航空母艦打擊群近日調離波斯灣前往亞丁灣。

紅海最新一輪海空衝突上周六發生，先是英國皇家海軍驅逐艦鑽石號發射防空導彈，擊落一架從青年運動在也門根據地飛至的自殺式無人機；其後美國海軍神盾驅逐艦卡尼號實施大規模防空作戰，總共擊落14架從青年運動根據地出發的自殺式無人機。值得留意的是，青年運動同日對以色列南部紅海城市埃拉特發動大規模自殺式無人機攻擊，揚言針對以色列的軍事行動將持續，直至以色列停止侵略加薩地帶。

航母打擊群駛阿曼灣 面對紅海地區局勢急速惡化，美國艾森豪威爾號航空母艦打擊群上周四離開波斯灣，經霍爾木茲海峽前往阿曼灣，上周六拍攝的衞星圖像顯示它在阿曼西南部阿拉伯海海域並航向西南方。該航空母艦打擊群上月26日經霍爾木茲海峽由阿曼灣駛入波斯灣，美國傳媒指它將部署也門對出亞丁灣海域，美國國防部已經向指揮官提供打擊青年運動的方案；外界估計包括出動艦載戰機或隨行神盾艦發射陸攻巡航導彈。

上述衞星圖像顯示，一艘神盾巡洋艦及一艘神盾驅逐艦與航空母艦艾森豪威爾號前往亞丁灣，位於區內兼具備防空與陸攻作戰能力的美國軍艦，還有神盾驅逐艦梅森號及卡尼號。另有3艘神盾驅逐艦過去一周駛入地中海，分別是德爾伯特‧D‧布萊克號、拉布恩號、沙利文兄弟號，美國國防部官員拒絕評論它們是否前往紅海。福特號航空母艦打擊群也部署東地中海，隨行有一艘神盾巡洋艦及兩艘神盾驅逐艦。

與多國重啟護海行動 紅海、曼德海峽、亞丁灣同屬戰略航道，在往返大西洋與印度洋的最短航線之上。美國國防部長奧斯汀與美國參謀長聯席會議主席布朗本周出訪以色列、巴林、卡塔爾，他們將宣布啟動「繁榮守護者行動」（Operation Prosperity Guardian）。美國軍方官員上周六透露，上述行動與現有第153特遣隊（Task Force 153）相似，將有多個國家參與，負責紅海、曼德海峽、亞丁灣的國際海上安全和能力建設。本報綜合報道

英國驅逐艦鑽石號在紅海發射防空導彈。 12月16日拍攝衞星圖像 商船銀河領袖號（中）在紅海遭也門叛軍青年運動快艇包圍。（Getty Images圖片） 紅海近期主要衝突 美軍艾森豪威爾號航母打擊群動向