偷新人禮金紅包 伴郎緩刑3年

【本報綜合報道】北京市一名男子早前為同事婚禮當伴郎，趁人不注意時偷走新婚夫妻的禮金紅包，共計13,501元（人民幣‧下同，約14,757港元）。案件近日在懷柔區人民法院審理，被告劉×因竊盜罪成判有期徒刑3年，緩刑3年，罰款5,000元（約5,465港元）。

作為新娘同事的劉×，於10月以伴郎身份參加周×、馬×夫妻的婚禮。他在包廂休息期間，發現椅子上紅色手提包內有紅包後動了偷竊心思，趁房間無人盜走兩個紅包。周×事後報警處理，警方隨即拘捕劉×，發現他與早前一宗一萬美元（約7.8萬港元）竊案有關。由於劉×當時矢口否認，加上證據不足，警方未對他採取強制措施。

早前涉另一宗竊案 劉×在訊問過程中，承認上次偷去美元的事實。他在法庭上自願認罪認罰，指已經認識到錯誤，感到非常後悔並承諾以後不會再犯。法院審理後認為，劉×以非法佔有為目的，秘密竊取他人財物，數額龐大。因劉×到案後如實供述犯罪事實，積極退賠並取得被害人諒解，自願認罪認罰，故決定依法予以從輕處罰。判決結束後，劉×表示不上訴。