雲南省人口負增長 數十年來首次

【本報綜合報道】雲南省統計局編纂的《雲南統計年鑑2023》近日正式出版發行，數據顯示去年全省16個市州中，有14市州出現人口負增長。去年雲南省出生人口38.2萬人，出生率8.14%。死亡人口38.5萬人，死亡率8.21%，人口自然增長率幾十年來首次告負，為-0.07%。

前年雲南16個市州仍維持人口增長，當時昆明人口自然成長率為1.60%，昭通人口自然成長率為2.00%。2006年至2019年，雲南人口自然成長率跌破7%後長期在6.1%至6.9%之間浮動，2020年降至3.0%後，2021年再降至1.2%。