中醫院財困 拖欠15個月績效工資
【本報綜合報道】甘肅省平涼市涇川縣中醫院拖欠員工績效工資15個月，生活得不到保障。涇川縣委辦公室表示，醫院陷入資金困難導致工資推遲發放，縣衞健局將督促醫院增加業務收入，盡快補發績效工資。
院方正籌集資金補發
有網民投訴，中醫院同工同酬工作人員工資待遇與正式職工存在巨大差距，未按合同餘款執行，臨聘員工每月僅得1,000元（人民幣，約1,102港元）薪金。另外，醫院更拖欠臨聘員工養老保險及醫療保險。涇川縣委辦公室表示，中醫院屬財政差額撥款單位，績效工資按工作量另行核算。近年政策性支出大幅增加，以及疫情影響，財政補助不足，令醫院負債率逐年增加，未能組織「同工同酬」考核評估，令臨聘人員工資待遇較低。
醫院已於上周二發放了今年3月的績效工資，將核算發放今年4月的績效工資，並已把養老保險及醫療保險繳納至今年8月，目前正積極籌集資金補交。另外，衞健局將督促醫院積極拓展診療項目，在業務收入盈餘的情況下盡快補發拖欠績效，同時將修訂臨聘人員薪酬方案，改善臨聘人員工資及福利待遇。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：