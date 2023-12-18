中醫院財困 拖欠15個月績效工資

醫院已於上周二發放了今年3月的績效工資，將核算發放今年4月的績效工資，並已把養老保險及醫療保險繳納至今年8月，目前正積極籌集資金補交。另外，衞健局將督促醫院積極拓展診療項目，在業務收入盈餘的情況下盡快補發拖欠績效，同時將修訂臨聘人員薪酬方案，改善臨聘人員工資及福利待遇。