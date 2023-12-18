呼吸道病診療量趨降 疾控局發指南防寒

內地多地開始進入寒冬，民眾難免憂慮呼吸道疾病患者數目再創高峰。國家衞生健康委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒昨天在新聞發布會上提到，全國醫療機構門急診呼吸道疾病總診療量整體近期呈現下降趨勢。惟他同時提醒，氣溫驟降可能誘發呼吸及心腦血管系統疾病，加重慢性基礎性疾病等，需做好防寒保暖，盡量避免長時間在戶外停留。

米鋒稱，各地積極擴充醫療資源，持續增加相關門急診診室及住院床位，二級醫院、婦幼保健院、中醫醫院及基層醫療衞生機構發揮分流作用。根據監測，基層發燒門診及診室接診量約佔全國醫療機構發燒門診及診室接診量44%，適應患者就醫需求。

稱須強化醫療資源調配 在保障群眾診療需求，改善患者就醫體驗方面，米鋒提到要持續加強呼吸道疾病診療情況監測及形勢研判，強化醫療資源統籌調配，改善院內服務流程，暢通上下轉診渠道，發揮中醫藥特色優勢，推進「互聯網+」服務。

面對多地出現強雨雪及強寒潮天氣，米鋒指國家疾控局已發布《寒潮公眾健康防護指南》，國家衞健委亦向各地發出通知，要求切實做好雨雪寒潮天氣醫療衞生及應急處置工作、做好醫療機構防寒保暖措施，確保寒冷天氣下人員安全、設備設施正常運行。他另提醒，寒冷天氣要格外關注呼吸道病原體感染，嬰幼兒、兒童、孕婦及長者應減少外出，有慢性基礎性疾病人群一旦出現加重症狀應及時用藥就醫。

研究員指無發現新病毒 在會上，有記者問及新冠變異株JN.1目前在內地傳播情況時，中國疾控中心傳染病管理處研究員常昭瑞指出，JN.1是Omicron變異株BA.2.86一個亞分支，而BA.2.86變異株在報告序列中佔比非常低，但在輸入病例序列佔比自11月以來增加較快，其增長趨勢逐漸與全球趨同。她稱，經專家研判認為，內地目前新冠病毒感染處於較低流行水平，BA.2.86及其亞分支佔比較低，至今沒有發現其他未知新病毒及新細菌。本報綜合報道