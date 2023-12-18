筏工索小費遭投訴 武夷山景區賠款
【本報綜合報道】福建省武夷山文旅集團有限公司表示，已經處理武夷山九曲溪漂流項目筏工索取小費的投訴，已經向當事人退回160元（人民幣‧下同，約176港元）。
投訴人指，筏工在漂流期間一直暗示只有繳費，才能享受更好旅遊體驗和解說；為了不開罪對方便付了錢，但最終的解說效果差強人意，大部分為段子、押韻和諧音句子，文化格調不高。武夷山文旅集團就事件道歉，並說明有關門票價格問題，其中九曲溪漂流每人130元（約143港元），車票分別有70元（約77港元）、85元（約94港元）、95元（約105港元），網民所購的票包含竹筏票和車票。經徵求投訴人意見，已退回解說費。
投訴人冀勿處罰筏工
公司表示，景區明令禁止筏工索取貼士，景區未來將繼續積極開展竹筏服務品質整改提升工作，嚴肅查處筏工索要貼士問題；邀請業界專家、講師開展加強服務品質提升培訓，要求使用規範講解詞；拓寬並公開投訴受理管道。經與投訴人溝通，對方明白筏工付出的辛苦勞動，不希望處罰個別筏工。
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