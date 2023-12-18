冷鋒南下氣溫急降 台北新北13人猝死

【本報綜合報道】隨着強冷空氣南下，台灣全境上周六氣溫急跌。新北市石門昨日清晨出現9.4℃低溫。據台北、新北消防局統計，上周六至昨日上午8時，兩市發生18宗因心肌梗塞到院前停止呼吸心跳（OHCA）案件，其中13人不治。至於各人死因是否為低溫造成，仍然需要進一步釐清。

根據台灣氣象署觀測，截至昨日清晨5時03分，台北觀測站最低氣溫12℃，氣象署昨日早上針對新北市、桃園市、宜蘭縣、金門縣發布10℃以下的低溫特報。台北市消防局表示，上周六接獲8宗OHCA案件；昨凌晨起至上午8時也有5宗；上述案件中，10人在救護人員到場時明顯死亡。新北市消防局統計，從上周六上午8時至昨日上午8時發生5宗OHCA案件，僅救回兩人、3人死亡。

台北馬拉松4跑手不適 另一方面，台北馬拉松昨日上午在低溫下舉行，吸引近3萬人參與。據台北市體育局稱，3名年齡由26歲至50歲的男跑手比賽途中不適，到院前停止呼吸心跳，送院急救後恢復呼吸心跳；另一名42歲男跑手中風，送醫時有意識。台北市體育局表示，上述4人在最短時間內獲得協助，目前情況均已好轉。