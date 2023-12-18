浙江度假區纜車故障停運 51旅客被困捱冷近2小時

【本報綜合報道】浙江省湖州市安吉雲上草原高山旅遊度假區上周六因下大雪，導致上下山的纜車突然停駛，51名遊客一度被困車廂。度假區工作人員指，纜車經搶修近兩小時恢復運作，全部被困旅客均已安全落山，無人傷亡。

來自杭州市的邢先生參加公司活動，下午1時許他在度假區的山頂位置，落山的纜車疑因故障停駛，他和同事被困纜車上。他指山上另有約60人至70人滯留。由於當時氣溫很低，人們又冷又餓。至下午兩時半左右，邢先生表示纜車已恢復運行，他也在落山。

客服人員稱大風導致故障 度假區客服人員指，纜車停駛後已立即派人搶修設備。有救援人員透露，由於纜車主線上一個空車廂因為大風脫軌，觸發了整條纜車線突然停駛。被困車廂的旅客當中，有40人是正坐纜車往山頂去，有11人是坐纜車落山。