多省急凍 籲節約用電

負荷大幅攀升 創冬季歷史新高 內地大範圍地區近日受新一輪冷空氣侵襲，多地氣溫急降。內地傳媒上周六報道，江西、安徽等多個省市發布節約用電倡議，包括建議各政府單位空調製熱不超過20℃、辦公室樓層較低的人步行上樓等。國家電網上周六表示，寒潮天氣令用電負荷大幅攀升，公司經營區最大負荷9.9億千瓦，創冬季歷史新高。

要求各單位帶頭限溫度減用空調 報道指出，江西省發展改革委員會、江西省機關事務管理局等上周五在倡議書要求，全省各級黨政機關及事業單位帶頭實踐綠色節能辦公，包括減少空調使用時間，控制製熱最高溫度，並把用電高峰時段設在16℃。此外，白天光線充足時不開照明燈，商場等公共場所，以及地鐵站和機場等交通場站需提高節電意識，在用電高峰時段自覺停用，或減少使用高功率用電設備及非必要照明燈具等。

安徽省合肥市、浙江省嘉興市、四川省樂山市同日亦發布節約用電倡議書，提出與上述類同的措施，其中合肥市發展與改革委員會和合肥供電公司發文，建議在保障路人和車輛安全前提下，透過「隔位開啟、減半開啟」紅綠燈，達到節約用電和推廣再生能源紅綠燈之效。

國家電網促員工抗擊雨雪保供應 另一方面，國家電網有限公司董事長兼總經理辛保安上周六出席內部視像會議，要求公司上下全力做好抗擊雨雪冰凍保供電工作，確保民眾安全溫暖過冬。他表示，多地近期出現強雨雪天氣，對電力供應、交通運輸和群眾生產生活帶來較大影響，公司黨組落實中央、國務院關於今冬明春保暖保供工作部署，多全力應對雨雪冰凍。他指出，全網即將進入新一輪寒潮保供關鍵階段，抗擊雨雪冰凍災害形勢嚴峻、電力保供任務艱巨。

為了完成抗擊雨雪冰凍保供電各項工作，辛保安提出多項要求，包括壓緊壓實責任，加強統籌協調；加強監測預警，細化防範措施；全面梳理受損電力設施情況，完成重點區域電力搶修工作；以及完善應急預案，做好應對處置。本報綜合報道