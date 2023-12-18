菲總統談南海 指華帶來挑戰

【本報綜合報道】菲律賓總統小馬可斯昨日在日本東京出席日本－東盟特別峰會，他上周六向日本傳媒指出，近月南海局勢沒有降溫反而升溫，亦變得複雜，形容強勢的中國為亞洲鄰國帶來挑戰。

強調需與美日加強合作 小馬可斯認為需要新方案解決南海問題，強調菲律賓需與日本和美國加強三邊合作，包括舉行聯合訓練，東盟與日本亦應加強經濟與安全領域合作。對於菲律賓與中國今年5月重啟的南海油氣開發談判，他透露談判仍然處於僵局，進展甚微，但強調菲律賓有權在南海開發能源，正努力解決開發問題，以展開新的能源勘探項目。

美航母卡爾文森號訪星 另一方面，此前在菲律賓海巡航的美國航空母艦卡爾文森號，穿越菲律賓蘇祿海進入南海後，昨日與神盾巡洋艦普林斯頓號，以及神盾驅逐艦基德號與斯特雷號抵達新加坡展開例行訪問。卡爾文森號航空母艦打擊群今年10月12日從加州聖迭戈出發展開西太平洋地區部署行動，抵達區內後曾與日本、南韓、澳洲、加拿大等國家軍艦演習。

小馬可斯