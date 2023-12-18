台灣首艘自製潛艇海鯤號 展開泊港測試

【本報綜合報道】台灣首艘自製潛艇海鯤號今年9月命名並公開亮相後，近日展開泊港測試，預計明年第一季末、第二季初海測。潛艇專案小組召集人黃曙光透露，編裝人員核定生效，並直接投入裝備測試、系統操作與各項教育訓練。他指出，全案經立法院、監察院、審計部與會計師等多方監督，7年皆未見弊端。

專案組稱造價合理未見弊端 海鯤號在泊港測試中逐一驗證各項裝備系統是否合乎規範，並確保運作無礙後，才會實際投入海測。有傳泊港測試進度順利，原定明年第二季的海測，可能略為提前至明年第一季末。對於外界質疑海鯤號493億餘元新台幣（約126億港元）造價是否合理，黃曙光指出海鯤號原型艦是全新設計，必須尋求國際合作，加上部分武器裝備無自製能力而要對外採購。他表示，全案均依據法令與廠商合約執行，經立法院實施專報及實地現勘5次、監察院專案報告3次，審計部財務稽核3次，以及會計師財務稽核計29次，未見任何弊端。

海鯤號的預算包括建造5座廠房、購置自動捲板機、自動焊接機、彎管機及精密鑽孔機，還有兩座零附件自動倉儲庫房。預算還有人力款項、裝備物料款項，以及美國軍售18枚Mk48魚雷等。若排除軍售項目，內外預算比例約6比4。