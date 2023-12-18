俄副總理特魯特涅夫訪華 商談投資旅遊發展

張國清和特魯特涅夫當天舉行中國東北地區和俄羅斯遠東及貝加爾地區政府間合作委員會雙方主席會晤，張國清提到，中俄「東北—遠東」合作取得積極進展，中方願與俄方進一步深化戰略對接，推動中俄「東北—遠東」合作高質量發展，不斷豐富中俄新時代全面戰略協作夥伴關係內涵。特魯特涅夫表示，俄方對「遠東—東北」合作前景充滿信心，願與中方共同努力，推動各領域合作取得更多務實成果。

俄與東北三省貿易穩步增長

特魯特涅夫指出，遠東和中國東北三省之間的貿易額正穩步增長，今年增長將接近一倍半。雙方又談到邊境口岸基礎設施的發展和投資問題。目前，俄羅斯遠東地區有49個中國參與的項目，中國是最大的外國合作夥伴。他同時指出，雙方觸及技術發展問題和旅遊業發展問題，包括在薩哈林島（庫頁島）、千島群島、貝加爾湖附近、堪察加半島及其他地區發展旅遊業。