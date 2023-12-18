針對中國 美重啟二戰機場

位於關島以北 應付未來導彈威脅 日本傳媒昨日報道，美國太平洋空軍司令威爾斯巴赫（Kenneth Wilsbach）證實，美國軍方正在重啟第二次世界大戰位於西太平洋地區天寧島的機場，明年夏季前將取得重要進展，但拒絕說明機場何時投入使用。報道形容，重啟該前哨基地旨在推進美國空軍「敏捷作戰運用」戰略，應對未來的中國導彈威脅。

威爾斯巴赫上周三接受日本傳媒採訪時表示，美國空軍加緊重啟天寧島北部機場和天寧島國際機場。目前遭叢林覆蓋的天寧島北部機場下有大量路面，美國軍方由現在到明年夏季會清理叢林。他透露，如果在接下來數個月注意觀察，「將會看到重大進展」，特別是天寧島北部機場；一旦上址完成施工，將成為一個龐大的設施。

美空軍新概念 多地點派機部署 「敏捷作戰運用」是美國空軍近年提出的作戰概念，要求向盡可能多的地點派遣軍機部署，以防過於集中一地遭敵軍導彈一舉殲滅。以西太平洋地區為例，美國在區內的主要軍事機場，包括關島安德森空軍基地、日本沖繩縣嘉手納空軍基地；面對中國加強發展巡航導彈及彈道導彈力量，美方不安排軍機分散部署將承受很大風險。

威爾斯巴赫聲言，「敏捷作戰運用」為敵人創造鎖定目標的問題，又提到美國軍方今年先後達成在菲律賓和巴布亞新幾內亞駐軍的協議，並獲得澳洲同意升級境內北部兩個空軍基地的基礎設施。

向日本投原子彈軍機在此起飛 他透露，為了推進印太地區自由開放，美方將加強與日本、南韓的三邊防務合作，合作比公開的更緊密，希望能夠舉行更多聯合演習。

天寧島位於關島以北約200公里，是北馬里亞納群島一部分。在第二次世界大戰後期，它是以美國為首盟軍對日本本土發動空襲的戰略據點，美方使用該島西部機場及北部機場，派駐執行長程轟炸任務的B29轟炸機。值得留意的是，美國1945年向日本廣島及長崎各投放的一枚原子彈，負責投射的B29轟炸機均從北部機場起飛。本報綜合報道

天寧島國際機場未來成為美國軍事要地。 威爾斯巴赫推進「敏捷作戰運用」戰略。 美國在西太平洋及印度洋主要軍事機場