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最快分類彩色朱古力豆 美漢又創健力士紀錄
曾創下超過250項健力士世界紀錄的美國男子拉什（David Rush）日前以1分鐘14秒的速度，把一包500克的彩色朱古力豆按顏色分類，為其人生再添一項以最快速度分類500克朱古力豆的健力士世界紀錄。相關影片前日由拉什在網上公布。
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