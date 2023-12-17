首11月 三藩市752人濫藥亡

逾80%與芬太尼有關

報告稱，今年8月三藩市濫藥致死問題尤其嚴重，共有87人死亡；1月和7月，當地分別有84人和79人死於藥物過量。今年前11個月，死者中有283人是白人，233人是非裔，140人是拉丁裔，56人種族未知，35人是亞裔，5人是美國原住民；其中，拉丁裔和非裔死亡人數增速最快，相較2022年同期分別增長63%和47%。報告顯示，今年前11個月，三藩市超過80%的濫藥致死事件與芬太尼有關。三藩市行為健康服務部門官員稱，芬太尼危機是一場全國性的危機。