首11月 三藩市752人濫藥亡
【本報綜合報道】美國加州三藩市法醫辦公室上周四公布的報告，2023年頭11個月，三藩市濫藥致死人數達到752人，超過以往所有年份的全年死亡人數。
逾80%與芬太尼有關
報告稱，今年8月三藩市濫藥致死問題尤其嚴重，共有87人死亡；1月和7月，當地分別有84人和79人死於藥物過量。今年前11個月，死者中有283人是白人，233人是非裔，140人是拉丁裔，56人種族未知，35人是亞裔，5人是美國原住民；其中，拉丁裔和非裔死亡人數增速最快，相較2022年同期分別增長63%和47%。報告顯示，今年前11個月，三藩市超過80%的濫藥致死事件與芬太尼有關。三藩市行為健康服務部門官員稱，芬太尼危機是一場全國性的危機。
2020年，三藩市有破紀錄的726人死於濫藥。此後兩年，當地濫藥致死人數分別為642人和649人。雖然加州州長以及三藩市市長今年曾採取措施，試圖緩解三藩市的毒品問題，但當地藥物過量致死人數仍出現攀升。
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