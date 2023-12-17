日季節性流感患者飆 越警報水平

【本報綜合報道】日本厚生勞動省上周五公布，全國約5,000間定點醫療機構於本月4日至10日報告的季節性流感患者人數為16.669萬人，平均每間機構的患者數從前一周的26.72人上升至33.72人，增加約1.26倍，超越警報水平，是10年來最早到達這級別。另外，日本新冠確診數連續3周增加。

新冠確診連升3周 國立感染症研究所推算，全國患者人數接近112萬人。以各地區來看，北海道以平均一間醫療機構60.98人感染流感居冠，其次為宮城縣57.49人，大分縣53.71人排名第3，宮崎縣49.64人排第4。日本各地政府發布「流行警報」的標準是平均一間醫療機構流感患者數逾30名，現時有33個地區已經超越發布「流行警報」的標準，共6,382間幼稚園、小學、國中、高中等學校機構停課。

專家指，自年初解除防疫限制後，民眾對流感的免疫力減少，令流感傳播情況較以往提前約一個月，隨着年底和新年的聚會增加，可能會令病毒進一步傳播，呼籲民眾警惕。