增幅驚人 星洲上周錄逾5.6萬宗新冠

【本報綜合報道】新加坡上周確診新冠病例新增逾5.6萬宗，衞生部採取額外措施應對新一波疫情，並強烈建議公眾在室內或人多的場所戴口罩。

星洲衞生部上周五稱，上周的確診新冠病例，比前一周的3.2萬宗顯著增加近75%。住院人數也從前一周的每日平均225人增至350人，深切治療病房的患者則從日均4人增至9人。隨着新冠病例持續增加，衞生部與公共醫院合力實施應對措施，包括增派人手和推遲非緊急治療，以騰出床位給需要緊急護理的病患。此外，醫院將安排合適的病患轉至過渡護理設施，或採用居家病房模式。

博覽中心設治療設施 衞生部本周末將在新加坡博覽中心開設第二個新冠治療設施，屆時與第一個康來福得醫院的新冠治療設施一共可為超過80名病情穩定的病患提供護理。若需求增大，新加坡博覽中心的病床床位還可增加。當局指出，根據現有國際和新加坡數據，至今沒有明確迹象表明目前多數病患所感染的BA.2.86或JN.1，比其他流行變種的傳染力更強，或者症狀更嚴重。