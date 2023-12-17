中俄能源會議 華：增強供應鏈韌性

【本報綜合報道】中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥上周五在北京跟俄羅斯副總理諾瓦克共同主持中俄能源合作委員會第20次會議。丁薛祥稱，中方願同俄方落實好兩國元首重要共識，高水平建設能源合作夥伴關係，持續增強能源產業鏈供應鏈韌性，推動能源合作高質量發展，推動能源合作取得更多務實成果，助力中俄新時代全面戰略協作夥伴關係發展。

3建議深化合作 踐行多邊主義 丁薛祥就深化中俄能源合作提出3點建議。一是鞏固能源貿易和互利合作，推動油氣項目建設和穩定運營，高標準高質量建設核能項目。二是積極拓展能源合作新領域新方向，深入推進可再生能源、氫能、儲能、智慧能源、碳市場等合作，深化能源領域上中下游一體化合作。三是加強全球能源治理，踐行真正的多邊主義，為促進全球能源市場長期健康穩定可持續發展，推動構建全球清潔能源合作夥伴關係作出更大貢獻。

諾瓦克表示，在兩國元首戰略引領下，俄中關係保持高水平運行，各領域務實合作穩步推進。俄方願同中方共同落實好兩國元首重要共識，全方位深化能源合作，加強多邊協作，共同維護全球能源市場和產供鏈穩定。