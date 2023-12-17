反預算案離場後折返 烏村議員擲3手榴彈 1死26傷

烏克蘭西部村莊克列茨科夫斯基（Keretsky）前天早上舉行鄉村會議期間，一名男子重返會場後，從外套拿出3枚手榴彈並拔除保險針，再擲向地面引發爆炸，造成至少一死，另有26人受傷。經初步調查，警方相信事件可能涉及恐怖襲擊。

多名村議員當天開會，討論地區明年財經預算，以及應否向首長發放獎金等問題，全程透過Facebook直播，氣氛甚為激烈緊張。

曾就首長加薪起爭議 約90分鐘後，一名身穿深色大衣村議員突然高喊反對預算案，之後帶同另一名男子一起離開會場抗議。

約數分鐘後，該名男子返回會場，並站在門前位置。在拔除手榴彈保險針前一刻，他曾多度問起：「我可以，我可以嗎？」他之後把手榴彈逐一擲向地面，現場隨即揚起大量煙霧，並傳出爆炸聲。由網上流傳影片可見，多人在爆炸發生後倒地，房內傳出陣陣尖叫聲。

截至昨天，當地警方仍未公布施襲男子及死者身份。當地傳媒透露，行兇者是巴特林，隸屬總統澤連斯基領導的人民公僕黨，是一名村議員，在事件中身受重傷，獲送往深切治療病房治療。他此前曾與同僚就首長加薪問題爭執，未確定行動是否與俄烏戰爭有關。

循恐怖襲擊方向調查 克列茨科夫斯基位於外喀爾巴阡州，是個人口僅得4,000人左右村莊，距離鄰國波蘭不遠。自俄羅斯入侵後，許多烏克蘭人獲發武器。當地警方已聯同爆破專家到場視察，烏克蘭國家安全局正循恐怖襲擊方向調查事件。本報綜合報道