歐議會指藏童被迫同化 華反駁
【本報綜合報道】歐洲議會全會上周四通過決議批評中國政府透過寄宿學校綁架和強制同化西藏兒童，呼籲歐盟和成員國採取行動。中國駐歐盟使團翌日批評歐洲議會有關決議罔顧事實，大量散播假訊息，大肆抹黑中國形象，嚴重干涉中國內政，中方對此強烈不滿，堅決反對。
寄宿制學校 保護人權傳統
中方指，與國際通行做法一樣，中國的寄宿制學校根據當地學生需求設置，在中國各省區都有，西藏地區由於海拔很高，人口居住極為分散，兒童上下學路途遙遠、十分不便，分散辦學難以保證老師的數量和教學品質。為保障所有兒童平等享受教育的權利，地方政府根據實際需求設置了寄宿制學校，寄宿與否完全看學生和家長的意願和需求。寄宿學生在每個周末和假日，以及寒暑假都可以選擇回家，父母可以隨時到校探望子女，也可以根據需要隨時接子女回家。同時，相關學校普遍開設了藏語、民族舞蹈等傳統文化課程，提供高原傳統食品，學生在校期間也能穿戴民族服飾。西藏寄宿制學校恰恰是保護西藏人權和文化傳統的生動案例，所謂「強制同化」純屬子虛烏有。
使團強調，西藏事務純屬中國內政，不容許任何外部勢力干涉，敦促歐洲議會尊重事實，改弦易轍，停止散播涉藏謊言，停止利用涉藏問題干涉中國內政、損害中方利益，多做有益於中歐交流合作、增進中歐人民相互了解的事。
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