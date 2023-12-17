C4軍事設備及支援 美拍板23億元售台

助提高戰場覺知 增防衞力抗大陸 美國國防安全合作局（DSCA）上周五宣布，國務院已批准向台灣出售指揮、控制、通訊及電腦（C4）的全生命周期支援及與相關設備，總值約3億美元（約23.4億港元）。與此同時，美國駐華大使伯恩斯指對美中關係的未來並不樂觀，亦不期望會短時間內改善，認為未來幾十年的美中關係將由戰略競爭決定，但當利益一致時中美必須接觸。

DSCA表示，軍售案包括C4全生命周期支援、備件及維修零部件、技術文件、人員訓練、軟件及硬件、軟件開發，以及其他相關後勤和項目支援。美方指，今次軍售透過加強台灣現有C4能力的戰備和維護，以及持續提供開發「聯合通用作戰圖像」所需安全戰術資訊流通動的能力，將可增強台灣應對當前和未來威脅的能力。當局補充，台灣將毫無困難地把上述設備納入庫存。軍售案將需要26名美國政府官員和83名外判商代表前往台灣，提供工程及技術支援，以及項目和技術檢視。

公告提到，這項軍售案是為支持接收方實現武裝部隊現代化、保持可靠的防禦能力，並有利於美國的國家、經濟和安全利益，也有利於接收方的安全、地區政治穩定、軍事平衡和經濟進步，但不會改變地區軍事平衡，也不會對美國自身的國防準備造成不利影響。

台灣外交部表示，收到美國政府正式通知，美方行政部門已通知國會，將對台灣出售迅安系統作業維持，包括裝備、訓練、技術支援等內容。外交部對此表示高度歡迎，感謝美國政府持續依據《台灣關係法》及六項保證，落實對台灣的安全承諾。台國防部則指，美方通知今次軍售案已進行知會國會程序，可望在一個月後正式生效。台方指，美國今次同意供售的品項可維持台軍聯戰指管系統效能，有利台軍掌握共同作戰圖像（COP）以提高戰場覺知，有效進行防衞作戰任務，對美方軍售決定表達誠摯的感謝。

伯恩斯：中美屬系統性競爭對手 中美領導人上月中在美國三藩市會談，事隔剛好一個月之際，伯恩斯上周五在智庫布魯金斯學會發表演說時指出，美中兩國正爭奪全球及地區權力，並在軍事、政治和經濟方面競爭，如果考慮到國家安全及世界各地的經濟和政治利益，美中屬於系統性的競爭對手。他說，兩國需要在應對氣候變化、毒品、全球健康和糧食安全等議題合作。

伯恩斯又認為中美元首會面富有成效，並抱有希望，但強調抱有希望跟樂觀是不一樣。伯恩斯又批評中國在南海的菲律賓水域騷擾菲律賓船隻。他又稱中國人民並非美國的敵人，美國希望與中國和平相處，任何心智正常的人都不應該希望美中陷入衝突或戰爭，因此要發展一種可以負責任地競爭的關係，降低衝突可能性。本報綜合報道

台方對美方軍售決定表達誠摯的感謝。 伯恩斯